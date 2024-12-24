Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пять очков Марченко и Воронкова позволили «Коламбусу» победить «Монреаль»

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе «Коламбуса» отметились канадский форвард Кент Джонсон и американский защитник Джордан Харрис. Также российский нападающий Дмитрий Воронков отличился дублем, а в активе Кирилла Марченко — гол и две результативные передачи.

У «Монреаля» забитые голы в активе канадского защитника Дэвида Савара, американца Лэйна Хатсона, форварда Джейка Эванса и финского нападающего Йоэль Армиа.

«Коламбус» продолжит домашнюю серию и следующий матч проведёт с «Бостоном Брюинз» 28 декабря. «Монреаль» на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз» так же 28 декабря.