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Коламбус Блю Джекетс — Монреаль Канадиенс, результат матча 24 декабря 2024, счёт 5:4, регулярный чемпионат НХЛ

Пять очков Марченко и Воронкова позволили «Коламбусу» победить «Монреаль»
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Воронков (Монахан) – 12:03     2:0 Джонсон (Веренски, Оливье) – 18:45     2:1 Савар (Кофилд, Судзуки) – 22:03     3:1 Харрис (Марченко, Монахан) – 23:34     3:2 Хатсон (Слафковски, Кофилд) – 27:03     3:3 Эванс (Хейнеман, Савар) – 34:26     3:4 Армиа (Эванс, Каррье) – 40:20     4:4 Воронков (Марченко, Веренски) – 43:24 (pp)     5:4 Марченко (Монахан, Веренски) – 57:48    

Заброшенными шайбами в составе «Коламбуса» отметились канадский форвард Кент Джонсон и американский защитник Джордан Харрис. Также российский нападающий Дмитрий Воронков отличился дублем, а в активе Кирилла Марченко — гол и две результативные передачи.

У «Монреаля» забитые голы в активе канадского защитника Дэвида Савара, американца Лэйна Хатсона, форварда Джейка Эванса и финского нападающего Йоэль Армиа.

«Коламбус» продолжит домашнюю серию и следующий матч проведёт с «Бостоном Брюинз» 28 декабря. «Монреаль» на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз» так же 28 декабря.

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