Пять очков Марченко и Воронкова позволили «Коламбусу» победить «Монреаль»

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4.
Заброшенными шайбами в составе «Коламбуса» отметились канадский форвард Кент Джонсон и американский защитник Джордан Харрис. Также российский нападающий Дмитрий Воронков отличился дублем, а в активе Кирилла Марченко — гол и две результативные передачи.
У «Монреаля» забитые голы в активе канадского защитника Дэвида Савара, американца Лэйна Хатсона, форварда Джейка Эванса и финского нападающего Йоэль Армиа.
«Коламбус» продолжит домашнюю серию и следующий матч проведёт с «Бостоном Брюинз» 28 декабря. «Монреаль» на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз» так же 28 декабря.
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