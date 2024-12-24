Кросби повторил рекорд «Питтсбурга», который на протяжении десятилетий принадлежал Лемье

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 7:3.

Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отметились американский нападающие Брайан Раст и Блейк Лизотт, швед Рикард Ракелль, канадские форварды Майкл Бантинг, оформивший в этой встрече дубль, Филип Томасино и Сидни Кросби, на счету которого также три ассиста. Россиянин Евгений Малкин в этом матче сделал две результативные передачи.

Для оформившего сегодня ассистентский хет-трик Кросби матч получился историческим. Третья передача в матче стала для канадского форварда 1033-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сравнялся с Марио Лемье. Теперь два легендарных канадца делят первое место в клубной истории по результативным передачам за «Пингвинз».