«Баффало» одолел «Айлендерс», прервав серию поражений из 13 игр. Сорокин пропустил 7 голов

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Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Эдмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало Сэйбрз», победу в котором одержали гости со счётом 7:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились канадские форварды Бек Маленстин, Закари Бенсон и Джек Куинн, американские нападающие Джейсон Цукер и Тейдж Томпсон, чех Иржи Кулих, на счету которого в этом матче дубль.

У «Айлендерс» забитый гол на счету американского форварда Кайла Палмьери. Российский вратарь Илья Сорокин сделал в этом матче 18 сейвов.

«Баффало» дома сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 28 декабря. «Айлендерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Питтсбургом Пингвинз» 29 декабря.