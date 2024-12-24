«Баффало» одолел «Айлендерс», прервав серию поражений из 13 игр. Сорокин пропустил 7 голов
Поделиться
Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Эдмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало Сэйбрз», победу в котором одержали гости со счётом 7:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 7
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маленстин (Брайсон, Маклауд) – 02:07 0:2 Кулих (Козенс, Далин) – 16:49 0:3 Цукер (Куинн, Далин) – 26:53 (pp) 0:4 Бенсон (Далин, Кулих) – 35:45 0:5 Куинн (Козенс, Петерка) – 38:21 1:5 Палмьери (Дюклер, Джордж) – 39:05 1:6 Томпсон (Далин) – 50:07 1:7 Кулих – 55:49
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились канадские форварды Бек Маленстин, Закари Бенсон и Джек Куинн, американские нападающие Джейсон Цукер и Тейдж Томпсон, чех Иржи Кулих, на счету которого в этом матче дубль.
У «Айлендерс» забитый гол на счету американского форварда Кайла Палмьери. Российский вратарь Илья Сорокин сделал в этом матче 18 сейвов.
«Баффало» дома сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 28 декабря. «Айлендерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Питтсбургом Пингвинз» 29 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 декабря 2024
-
06:41
-
06:36
-
06:33
-
06:21
-
06:13
-
06:05
-
05:57
-
05:53
-
05:49
-
05:44
-
05:38
-
05:33
-
05:32
-
04:52
-
04:17
-
03:52
-
03:34
-
03:21
-
00:07
-
00:04
- 23 декабря 2024
-
23:58
-
23:50
-
23:38
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
23:00
-
22:52
-
22:48
-
22:40
-
22:04
-
21:43
-
21:14
-
20:51
-
20:30