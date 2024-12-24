Кросби отреагировал на тот факт, что он повторил великое достижение Лемье

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на повторение рекорда Марио Леменье по количеству голевых передач в составе клуба.
«Я мечтал играть в НХЛ и я благодарен за это, за все эти годы. Однако я не думаю о том, в каких я списках, но быть с Марио — это довольно круто. Я никогда такого не ожидал, так что это просто бонус для меня», — приводит слова Кросби пресс-служба „Питтсбурга“.
Напомним, для оформившего ассистентский хет-трик в ворота «Флориды» Кросби матч получился историческим. Третья передача в матче стала для канадского форварда 1033-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сравнялся с Марио Лемье. Теперь два легендарных канадца делят первое место в клубной истории по результативным передачам за клуб.
Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»
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