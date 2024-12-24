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Кросби отреагировал на тот факт, что он повторил великое достижение Лемье

Кросби отреагировал на тот факт, что он повторил великое достижение Лемье
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Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на повторение рекорда Марио Леменье по количеству голевых передач в составе клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Раст (Кросби, Ракелль) – 01:29     1:1 Замула (Пилинг, Лотон) – 06:12     2:1 Ракелль (Раст, Карлссон) – 11:53     3:1 Бантинг (Малкин, Кросби) – 16:15 (pp)     4:1 Томасино (Кросби, Ракелль) – 17:44 (pp)     4:2 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:29     4:3 Кутюрье (Конечны, Лотон) – 33:06     5:3 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 38:48     6:3 Кросби – 57:30     7:3 Лизотт (Ши, Ньето) – 59:48 (pp)    

«Я мечтал играть в НХЛ и я благодарен за это, за все эти годы. Однако я не думаю о том, в каких я списках, но быть с Марио — это довольно круто. Я никогда такого не ожидал, так что это просто бонус для меня», — приводит слова Кросби пресс-служба „Питтсбурга“.

Напомним, для оформившего ассистентский хет-трик в ворота «Флориды» Кросби матч получился историческим. Третья передача в матче стала для канадского форварда 1033-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сравнялся с Марио Лемье. Теперь два легендарных канадца делят первое место в клубной истории по результативным передачам за клуб.

Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»

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