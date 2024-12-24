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Марченко показал четвёртый результат в истории «Коламбуса» по очкам в 35 матчах сезона НХЛ

Марченко показал четвёртый результат в истории «Коламбуса» по очкам в 35 матчах сезона НХЛ
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Воронков (Монахан) – 12:03     2:0 Джонсон (Веренски, Оливье) – 18:45     2:1 Савар (Кофилд, Судзуки) – 22:03     3:1 Харрис (Марченко, Монахан) – 23:34     3:2 Хатсон (Слафковски, Кофилд) – 27:03     3:3 Эванс (Хейнеман, Савар) – 34:26     3:4 Армиа (Эванс, Каррье) – 40:20     4:4 Воронков (Марченко, Веренски) – 43:24 (pp)     5:4 Марченко (Монахан, Веренски) – 57:48    

Заброшенными шайбами в составе «Коламбуса» отметились канадский форвард Кент Джонсон и американский защитник Джордан Харрис. Также российский нападающий Дмитрий Воронков отличился дублем, а в активе Кирилла Марченко — победный гол и две результативные передачи.

24-летний Марченко сегодня провёл 35-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, набрав за это время 37 (13+24) очков при показателе полезности «+15». Российский форвард установил четвёртый результат в истории «Коламбус» по очкам, набранным за первые 35 матчей со старта сезона НХЛ.

Клубный рекорд принадлежит его соотечественнику Артемию Панарину (40 очков на этом отрезке в сезоне-2018/2019). Второе место делят американец Кэм Аткинсон (сезон-2018/2019) и финн Патрик Лайне (сезон-2021/2022), которые набирали по 38 очков за 35 матчей со старта регулярных чемпионатов НХЛ.

Сам же Марченко сегодня повторил показатели американца Джонни Годро (сезон-2022/2023) и снова Аткинсона (сезон-2016/2017).

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