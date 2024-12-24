Марченко показал четвёртый результат в истории «Коламбуса» по очкам в 35 матчах сезона НХЛ

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4.
Заброшенными шайбами в составе «Коламбуса» отметились канадский форвард Кент Джонсон и американский защитник Джордан Харрис. Также российский нападающий Дмитрий Воронков отличился дублем, а в активе Кирилла Марченко — победный гол и две результативные передачи.
24-летний Марченко сегодня провёл 35-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, набрав за это время 37 (13+24) очков при показателе полезности «+15». Российский форвард установил четвёртый результат в истории «Коламбус» по очкам, набранным за первые 35 матчей со старта сезона НХЛ.
Клубный рекорд принадлежит его соотечественнику Артемию Панарину (40 очков на этом отрезке в сезоне-2018/2019). Второе место делят американец Кэм Аткинсон (сезон-2018/2019) и финн Патрик Лайне (сезон-2021/2022), которые набирали по 38 очков за 35 матчей со старта регулярных чемпионатов НХЛ.
Сам же Марченко сегодня повторил показатели американца Джонни Годро (сезон-2022/2023) и снова Аткинсона (сезон-2016/2017).
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