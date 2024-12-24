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Кирилл Капризов вышел на второе место списка снайперов сезона НХЛ

Кирилл Капризов вышел на второе место списка снайперов сезона НХЛ
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:3. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов отметился по ходу матча заброшенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Холл) – 06:47     1:1 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 11:11     1:2 Фолиньо (Назар, Донато) – 26:16     2:2 Сперджен (Тренин, Шор) – 27:05     3:2 Фэйбер (Бродин, Хуснутдинов) – 42:43     4:2 Фолиньо (Тренин) – 58:36     4:3 Дикинсон (Райхель, Холл) – 59:27    

Для Капризова эта шайба стала 23-й в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги при 27 результативных передачах, таким образом он вышел на второе место списка снайперов регулярки. Столько же шайб забросил шведский форвард Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс», он делит вторую строчку с Капризовым.

Лучшим снайпером в текущем сезоне является немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у него 24 гола.

Кирилл Капризов поиграл в гольф

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