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Брэд Маршан повторил достижение Александра Овечкина в НХЛ

Брэд Маршан повторил достижение Александра Овечкина в НХЛ
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1. Канадский форвард «Брюинз» Брэд Маршан записал в свой актив гол и два ассиста, повторив достижение Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бразо (Гики, Лорей) – 19:12 (pp)     1:1 Врана (Сандин, Дюбуа) – 24:50 (pp)     2:1 Линдхольм (Маршан, Койл) – 53:41     3:1 Койл (Маршан, Макэвой) – 55:59     4:1 Маршан – 58:38    

Это 10-й матч кряду для 36-летнего Маршана, в котором он отмечается результативными действиями. Среди игроков возраста 35+ он вышел на третье место по количеству таких матчей кряду. Такую же серию в 10 игр выдавали Александр Овечкин, Матс Цуккарелло, Джо Торнтон, Сергей Гончар и Мартен Сан-Луи.

Серию из 11 матчей выдавали Никлас Лидстрём и Сидни Кросби, из 12 — Джо Сакик и Мэтью Шнайдер.

В текущем сезоне НХЛ у Маршана 15 голов и 15 ассистов в 36 матчах за клуб.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси

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