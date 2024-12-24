Брэд Маршан повторил достижение Александра Овечкина в НХЛ

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1. Канадский форвард «Брюинз» Брэд Маршан записал в свой актив гол и два ассиста, повторив достижение Александра Овечкина.

Это 10-й матч кряду для 36-летнего Маршана, в котором он отмечается результативными действиями. Среди игроков возраста 35+ он вышел на третье место по количеству таких матчей кряду. Такую же серию в 10 игр выдавали Александр Овечкин, Матс Цуккарелло, Джо Торнтон, Сергей Гончар и Мартен Сан-Луи.

Серию из 11 матчей выдавали Никлас Лидстрём и Сидни Кросби, из 12 — Джо Сакик и Мэтью Шнайдер.

В текущем сезоне НХЛ у Маршана 15 голов и 15 ассистов в 36 матчах за клуб.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси