Далин стал пятым защитником в истории «Баффало» с несколькими матчами с четырьмя очками

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Эдмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало Сэйбрз», победу в котором одержали гости со счётом 7:1.

В составе «Баффало» ассистентский покер оформил защитник Расмус Далин. Таким образом 24-летний Далин стал всего пятым защитником в истории «Баффало» с несколькими матчами с четырьмя очками.

Клубный рекорд среди игроков обороны принадлежит Филу Хаусли (шесть матчей с четырьмя очками), на втором месте находится Джерри Кораб (четыре), третье место делят Майк Рэмзи и Джон ван Боксмир (по три).