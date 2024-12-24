Далин стал пятым защитником в истории «Баффало» с несколькими матчами с четырьмя очками
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Эдмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало Сэйбрз», победу в котором одержали гости со счётом 7:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 7
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маленстин (Брайсон, Маклауд) – 02:07 0:2 Кулих (Козенс, Далин) – 16:49 0:3 Цукер (Куинн, Далин) – 26:53 (pp) 0:4 Бенсон (Далин, Кулих) – 35:45 0:5 Куинн (Козенс, Петерка) – 38:21 1:5 Палмьери (Дюклер, Джордж) – 39:05 1:6 Томпсон (Далин) – 50:07 1:7 Кулих – 55:49
В составе «Баффало» ассистентский покер оформил защитник Расмус Далин. Таким образом 24-летний Далин стал всего пятым защитником в истории «Баффало» с несколькими матчами с четырьмя очками.
Клубный рекорд среди игроков обороны принадлежит Филу Хаусли (шесть матчей с четырьмя очками), на втором месте находится Джерри Кораб (четыре), третье место делят Майк Рэмзи и Джон ван Боксмир (по три).
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