Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин отметился редчайшим достижением в НХЛ среди россиян. Такое удалось только Овечкину

Малкин отметился редчайшим достижением в НХЛ среди россиян. Такое удалось только Овечкину
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск, завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 7:3. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отдал два ассиста, отметившись редчайшим достижением.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Раст (Кросби, Ракелль) – 01:29     1:1 Замула (Пилинг, Лотон) – 06:12     2:1 Ракелль (Раст, Карлссон) – 11:53     3:1 Бантинг (Малкин, Кросби) – 16:15 (pp)     4:1 Томасино (Кросби, Ракелль) – 17:44 (pp)     4:2 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:29     4:3 Кутюрье (Конечны, Лотон) – 33:06     5:3 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 38:48     6:3 Кросби – 57:30     7:3 Лизотт (Ши, Ньето) – 59:48 (pp)    

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 29 (7+22) очков в 36 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1323 (505+818) балла в 1180 играх. При этом сегодня Малкин набрал 500-е (180+320) очко при игре в большинстве, став всего вторым российским хоккеистом в истории НХЛ, кому покорялась эта планка.

На первом месте находится форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у него 588 очков в большинстве.

Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»

Материалы по теме
Видео
Шесть очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию». У Мичкова — «-3»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android