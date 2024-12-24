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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 декабря
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Сегодня, 24 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Воронков (Монахан) – 12:03     2:0 Джонсон (Веренски, Оливье) – 18:45     2:1 Савар (Кофилд, Судзуки) – 22:03     3:1 Харрис (Марченко, Монахан) – 23:34     3:2 Хатсон (Слафковски, Кофилд) – 27:03     3:3 Эванс (Хейнеман, Савар) – 34:26     3:4 Армиа (Эванс, Каррье) – 40:20     4:4 Воронков (Марченко, Веренски) – 43:24 (pp)     5:4 Марченко (Монахан, Веренски) – 57:48    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бразо (Гики, Лорей) – 19:12 (pp)     1:1 Врана (Сандин, Дюбуа) – 24:50 (pp)     2:1 Линдхольм (Маршан, Койл) – 53:41     3:1 Койл (Маршан, Макэвой) – 55:59     4:1 Маршан – 58:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Раст (Кросби, Ракелль) – 01:29     1:1 Замула (Пилинг, Лотон) – 06:12     2:1 Ракелль (Раст, Карлссон) – 11:53     3:1 Бантинг (Малкин, Кросби) – 16:15 (pp)     4:1 Томасино (Кросби, Ракелль) – 17:44 (pp)     4:2 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:29     4:3 Кутюрье (Конечны, Лотон) – 33:06     5:3 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 38:48     6:3 Кросби – 57:30     7:3 Лизотт (Ши, Ньето) – 59:48 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Холлоуэй (Фаулер, Кайру) – 16:14     0:2 Тексье (Томас, Бучневич) – 20:18     0:3 Холлоуэй (Шенн, Парэйко) – 27:45     0:4 Холлоуэй (Парэйко, Томас) – 55:54    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 06:56     0:2 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 09:20     0:3 Чаффи (Чирелли, Пол) – 16:24 (pp)     0:4 Хагель (Чернак) – 54:18 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 7
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маленстин (Брайсон, Маклауд) – 02:07     0:2 Кулих (Козенс, Далин) – 16:49     0:3 Цукер (Куинн, Далин) – 26:53 (pp)     0:4 Бенсон (Далин, Кулих) – 35:45     0:5 Куинн (Козенс, Петерка) – 38:21     1:5 Палмьери (Дюклер, Джордж) – 39:05     1:6 Томпсон (Далин) – 50:07     1:7 Кулих – 55:49    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Холл) – 06:47     1:1 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 11:11     1:2 Фолиньо (Назар, Донато) – 26:16     2:2 Сперджен (Тренин, Шор) – 27:05     3:2 Фэйбер (Бродин, Хуснутдинов) – 42:43     4:2 Фолиньо (Тренин) – 58:36     4:3 Дикинсон (Райхель, Холл) – 59:27    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Стэмкос (Форсберг) – 13:34     2:0 Маршессо (Новак, Евангелиста) – 31:45     3:0 О'Райлли (Форсберг, Маршессо) – 40:30 (pp)     4:0 Янковски (Сиссонс) – 42:52     4:1 Стаал (Мартинук, Каррье) – 44:37     4:2 Ахо (Джарвис, Рослович) – 45:17     5:2 Маршессо (Форсберг) – 56:48    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Гранлунд, Селебрини) – 11:36 (pp)     1:1 Бёзер (Хьюз, Деарне) – 14:10     2:1 Шервуд (Блюгерс, Хёгландер) – 36:42     3:1 Петтерссон (Дебраск, Гарланд) – 37:08     4:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 37:52 (pp)     4:2 Сеси (Зеттерлунд) – 44:21     4:3 Канин (Селебрини, Тоффоли) – 59:54    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Блэквелл (Бек) – 11:02     1:1 Стенлунд (Коул, Карконе) – 12:41     1:2 Хинц (Бурк, Робертсон) – 32:39     1:3 Бенн (Джонстон, Харли) – 37:50     2:3 Хэйтон (Шмальц, Келлер) – 51:39    

Одна игра продолжается в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
1 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пирсон (Колесар) – 19:19 (sh)     1:1 Мактавиш (Гудас, Фаббри) – 41:13    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 49 очков после 37 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 51 очком после 36 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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