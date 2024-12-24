НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 декабря
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Сегодня, 24 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Воронков (Монахан) – 12:03 2:0 Джонсон (Веренски, Оливье) – 18:45 2:1 Савар (Кофилд, Судзуки) – 22:03 3:1 Харрис (Марченко, Монахан) – 23:34 3:2 Хатсон (Слафковски, Кофилд) – 27:03 3:3 Эванс (Хейнеман, Савар) – 34:26 3:4 Армиа (Эванс, Каррье) – 40:20 4:4 Воронков (Марченко, Веренски) – 43:24 (pp) 5:4 Марченко (Монахан, Веренски) – 57:48
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бразо (Гики, Лорей) – 19:12 (pp) 1:1 Врана (Сандин, Дюбуа) – 24:50 (pp) 2:1 Линдхольм (Маршан, Койл) – 53:41 3:1 Койл (Маршан, Макэвой) – 55:59 4:1 Маршан – 58:38
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Раст (Кросби, Ракелль) – 01:29 1:1 Замула (Пилинг, Лотон) – 06:12 2:1 Ракелль (Раст, Карлссон) – 11:53 3:1 Бантинг (Малкин, Кросби) – 16:15 (pp) 4:1 Томасино (Кросби, Ракелль) – 17:44 (pp) 4:2 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:29 4:3 Кутюрье (Конечны, Лотон) – 33:06 5:3 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 38:48 6:3 Кросби – 57:30 7:3 Лизотт (Ши, Ньето) – 59:48 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Холлоуэй (Фаулер, Кайру) – 16:14 0:2 Тексье (Томас, Бучневич) – 20:18 0:3 Холлоуэй (Шенн, Парэйко) – 27:45 0:4 Холлоуэй (Парэйко, Томас) – 55:54
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 06:56 0:2 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 09:20 0:3 Чаффи (Чирелли, Пол) – 16:24 (pp) 0:4 Хагель (Чернак) – 54:18 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 7
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маленстин (Брайсон, Маклауд) – 02:07 0:2 Кулих (Козенс, Далин) – 16:49 0:3 Цукер (Куинн, Далин) – 26:53 (pp) 0:4 Бенсон (Далин, Кулих) – 35:45 0:5 Куинн (Козенс, Петерка) – 38:21 1:5 Палмьери (Дюклер, Джордж) – 39:05 1:6 Томпсон (Далин) – 50:07 1:7 Кулих – 55:49
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Холл) – 06:47 1:1 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 11:11 1:2 Фолиньо (Назар, Донато) – 26:16 2:2 Сперджен (Тренин, Шор) – 27:05 3:2 Фэйбер (Бродин, Хуснутдинов) – 42:43 4:2 Фолиньо (Тренин) – 58:36 4:3 Дикинсон (Райхель, Холл) – 59:27
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Стэмкос (Форсберг) – 13:34 2:0 Маршессо (Новак, Евангелиста) – 31:45 3:0 О'Райлли (Форсберг, Маршессо) – 40:30 (pp) 4:0 Янковски (Сиссонс) – 42:52 4:1 Стаал (Мартинук, Каррье) – 44:37 4:2 Ахо (Джарвис, Рослович) – 45:17 5:2 Маршессо (Форсберг) – 56:48
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Гранлунд, Селебрини) – 11:36 (pp) 1:1 Бёзер (Хьюз, Деарне) – 14:10 2:1 Шервуд (Блюгерс, Хёгландер) – 36:42 3:1 Петтерссон (Дебраск, Гарланд) – 37:08 4:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 37:52 (pp) 4:2 Сеси (Зеттерлунд) – 44:21 4:3 Канин (Селебрини, Тоффоли) – 59:54
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Блэквелл (Бек) – 11:02 1:1 Стенлунд (Коул, Карконе) – 12:41 1:2 Хинц (Бурк, Робертсон) – 32:39 1:3 Бенн (Джонстон, Харли) – 37:50 2:3 Хэйтон (Шмальц, Келлер) – 51:39
Одна игра продолжается в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
1 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пирсон (Колесар) – 19:19 (sh) 1:1 Мактавиш (Гудас, Фаббри) – 41:13
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 49 очков после 37 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 51 очком после 36 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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