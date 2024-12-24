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Никита Кучеров повторил личный рекорд по скорости достижения 50 очков в сезоне

Никита Кучеров повторил личный рекорд по скорости достижения 50 очков в сезоне
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре с «Флоридой Пантерз» отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал 50 (15+35) очков за 30 матчей сезона, повторив личный рекорд по скорости достижения 50 баллов в сезоне-2023/2024.

Напомним, сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали гости со счётом 4:0. «Тампа» с 40 очками вышла на седьмое место Востока.

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