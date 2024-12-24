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Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по необычному показателю

Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по необычному показателю
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре с «Флоридой Пантерз» отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров вышел на третье место в истории «молний» по первым голам своей команды в матче. Таких шайб на счету Никиты 53. Российский форвард сравнялся с Мартеном Сан-Луи. Рекорд «Тампы» по данному показателю принадлежит Стивену Стэмкосу — 86 первых голов «Тампы» в матчах.

Напомним, сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали гости со счётом 4:0. «Тампа» с 40 очками вышла на седьмое место Востока.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 06:56     0:2 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 09:20     0:3 Чаффи (Чирелли, Пол) – 16:24 (pp)     0:4 Хагель (Чернак) – 54:18 (sh)    
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