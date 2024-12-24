Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по необычному показателю

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре с «Флоридой Пантерз» отметился заброшенной шайбой.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров вышел на третье место в истории «молний» по первым голам своей команды в матче. Таких шайб на счету Никиты 53. Российский форвард сравнялся с Мартеном Сан-Луи. Рекорд «Тампы» по данному показателю принадлежит Стивену Стэмкосу — 86 первых голов «Тампы» в матчах.
Напомним, сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали гости со счётом 4:0. «Тампа» с 40 очками вышла на седьмое место Востока.
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