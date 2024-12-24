Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 50 очков

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в игре с «Чикаго Блэкхоукс» забросил шайбу.

Для Капризова эта шайба стала 23-й в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги при 27 результативных передачах. Таким образом, он покорил отметку в 50 очков. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 50 баллов. Он сделал это за 34 матча. Ранее рекорд клуба принадлежал самому Кириллу — 50 очков за 38 игр в сезоне-2021/2022.

На льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:3.