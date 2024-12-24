Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 50 очков
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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в игре с «Чикаго Блэкхоукс» забросил шайбу.
Для Капризова эта шайба стала 23-й в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги при 27 результативных передачах. Таким образом, он покорил отметку в 50 очков. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 50 баллов. Он сделал это за 34 матча. Ранее рекорд клуба принадлежал самому Кириллу — 50 очков за 38 игр в сезоне-2021/2022.
На льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Холл) – 06:47 1:1 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 11:11 1:2 Фолиньо (Назар, Донато) – 26:16 2:2 Сперджен (Тренин, Шор) – 27:05 3:2 Фэйбер (Бродин, Хуснутдинов) – 42:43 4:2 Фолиньо (Тренин) – 58:36 4:3 Дикинсон (Райхель, Холл) – 59:27
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