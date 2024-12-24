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Бывший защитник предложил новые страны для вынесенных матчей КХЛ

Бывший защитник предложил новые страны для вынесенных матчей КХЛ
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Бывший защитник Никита Щитов предложил новые страны для проведения вынесенных матчей КХЛ.

«Думаю, что вынесенный матч КХЛ можно было бы провести в Таиланде или Индонезии. С другой стороны, там пока нет стадионов, которые бы соответствовали требованиям лиги. Такие игры нужно проводить везде, где это только возможно, где есть необходимая инфраструктура. Это везде будет интересно», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, 22 декабря в Ташкенте прошёл вынесенный матч серии KHL World Games. В его рамках между собой встретились минское «Динамо» и «Спартак». Красно-белые одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)     2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4)     2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5)     2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)    
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