Бывший защитник предложил новые страны для вынесенных матчей КХЛ

Бывший защитник Никита Щитов предложил новые страны для проведения вынесенных матчей КХЛ.

«Думаю, что вынесенный матч КХЛ можно было бы провести в Таиланде или Индонезии. С другой стороны, там пока нет стадионов, которые бы соответствовали требованиям лиги. Такие игры нужно проводить везде, где это только возможно, где есть необходимая инфраструктура. Это везде будет интересно», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, 22 декабря в Ташкенте прошёл вынесенный матч серии KHL World Games. В его рамках между собой встретились минское «Динамо» и «Спартак». Красно-белые одержали победу в овертайме со счётом 3:2.