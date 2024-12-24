«Я устал проигрывать и просто сдаваться». Лайне — об уходе из «Коламбуса»

Финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне рассказал о причинах своего ухода из «Коламбус Блю Джекетс».

«Когда я подписал контракт с «Коламбусом», я ясно дал понять, что мне здесь нравится, что всё идёт отлично и я не хочу уезжать. Однако затем что-то произошло, и для меня это было своего рода концом.

Мы просто делали одно и то же год за годом. Я устал проигрывать и просто сдаваться, когда наступал декабрь, чтобы начать концентрироваться на следующем году. Когда ты пытаешься победить, а другие не совсем хотят этого, то, конечно, всё это расстраивает.

Те люди чувствуют себя слишком комфортно там, где они находятся. Это не подходило мне. Но здесь, в «Монреале», неважно, выигрываем мы или проигрываем, мы всегда стараемся изо всех сил.

Я не буду уточнять, про кого я говорю в «Коламбусе» — про игроков или руководство. Там были люди, которым было слишком комфортно. Они спокойно реагировали на проигрыши и делали одно и то же год за годом», — приводит слова Лайне The Athletic.