«Барыс» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 24 декабря, в Астане, Казахстан, пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Барыс-Арена» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 23 очка после 39 игр.
На данный момент «Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ с 50 очками после 37 матчей.
Для команд это будет третья встреча в нынешнем сезоне. В первых двух играх сильнее был «Трактор» — 4:1, 3:2.
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