«Барыс» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 24 декабря, в Астане, Казахстан, пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Барыс-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2024, вторник. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 23 очка после 39 игр.

На данный момент «Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ с 50 очками после 37 матчей.

Для команд это будет третья встреча в нынешнем сезоне. В первых двух играх сильнее был «Трактор» — 4:1, 3:2.