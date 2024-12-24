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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший тяжёлую травму, вышел на лёд

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший тяжёлую травму, вышел на лёд
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Форвард «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший тяжёлую травму, вышел на лёд, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, 17 сентября в домашнем матче «Салавата Юлаева» с «Авангардом» (4:2) Кузьмин ударился о борт после столкновения с защитником омичей Дарреном Дицем. Форвард не смог продолжить игру и был доставлен в одну из уфимских больниц. После игрока перевезли в Москву, где он перенёс операцию.

В текущем сезоне Кузьмин провёл пять игр, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

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