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Тренер Брюс Кэссиди установил рекорд «Вегаса» по победам

Тренер Брюс Кэссиди установил рекорд «Вегаса» по победам
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пирсон (Колесар) – 19:19 (sh)     1:1 Мактавиш (Гудас, Фаббри) – 41:13     2:1 Гертл (Айкел, Теодор) – 49:36     3:1 Колесар (Карлссон, Гертл) – 55:50    

Как сообщает пресс-служба «золотых рыцарей», главный тренер команды Брюс Кэссиди установил рекорд «Вегаса» по победам — 119. Он обошёл Жерара Галлана, который работал в клубе с 2018 по 2020 год.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» во главе с Брюсом Кэссиди завоевал Кубок Стэнли в 2023 году. В финальной серии «золотые рыцари» одолели «Флориду Пантерз» со счётом 4-1 в серии.

«Вегас» занимает второе место в турнирной таблице Запада, имея в активе 49 очков.

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