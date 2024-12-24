Тренер Брюс Кэссиди установил рекорд «Вегаса» по победам

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Как сообщает пресс-служба «золотых рыцарей», главный тренер команды Брюс Кэссиди установил рекорд «Вегаса» по победам — 119. Он обошёл Жерара Галлана, который работал в клубе с 2018 по 2020 год.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» во главе с Брюсом Кэссиди завоевал Кубок Стэнли в 2023 году. В финальной серии «золотые рыцари» одолели «Флориду Пантерз» со счётом 4-1 в серии.

«Вегас» занимает второе место в турнирной таблице Запада, имея в активе 49 очков.