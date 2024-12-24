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Главный тренер «Флориды» рассказал о возвращении Ткачука после силового приёма от Кучерова

Главный тренер «Флориды» рассказал о возвращении Ткачука после силового приёма от Кучерова
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о возвращении нападающего Мэттью Ткачука после силового приёма от форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Напомним, россиянин применил жёсткий силовой приём против Ткачука, угодив ему коленом в колено. Главные арбитры встречи оценили действия Никиты большим и дисциплинарным штрафом до конца игры. Ткачук смог вернуться в игру во втором периоде.

«Ткачук знал, что мы нуждаемся в его возвращении. Очевидно, он не был на 100% готов. Мэттью пытался найти решение, как вернуться, и мы ценим это в нём», — приводит слова Пола Мориса журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

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