Барабанов: здорово, если есть возможность привлекать тренеров фигурного катания в хоккей

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов заявил, что привлечение тренеров из фигурного катания в хоккей является хорошей базой для становления игроков в детстве.

«Про Никиту Гусева я бы не сказал, что у него явно выделяется прошлое из фигурного катания. Гусь очень хорош, но, как по мне, он совсем другими навыками берёт.

Тренер Макдэвида Давид Пеллетье, олимпийский чемпион по фигурному катанию? Не слышал об этом, но наверняка это работает в плюс. Но в целом базу по катанию надо закладывать в детстве, когда ты только начинал. Профессионала уже не переучишь. Но не всегда хватает квалифицированных специалистов, нужен свежий взгляд со стороны. И если есть возможность привлекать тренеров из фигурного катания, то это всегда здорово.

Нужно подключать иностранных специалистов, наших специалистов, это будет в плюс. Мы в детстве многое сами изучали, сами учились бросать, принимать шайбу. А вот с катанием повезло, у нас была тренер из фигурного катания, заложила мне отличную базу на будущее», — сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.