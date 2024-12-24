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Нападающий «Ак Барса» Барабанов оценил допуск российских фигуристов до олимпийского отбора

Нападающий «Ак Барса» Барабанов оценил допуск российских фигуристов до олимпийского отбора
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов оценил допуск российских фигуристов до олимпийского отбора в нейтральном статусе.

«Здорово, что допустили фигуристов до олимпийского отбора. Ждём, чтобы и в нашу сторону были подвижки, возвращение на международную арену – это то, чего многие ждут. Будет отлично. В любом случае международный уровень позволяет расти, хочется играть с лучшими командами мира», — сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, 20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Об этом решении стало известно из документа на официальном сайте организации.

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