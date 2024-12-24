«Чушь собачья». Веренски — о словах Лайне про менталитет игроков «Коламбуса»

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски отреагировал на слова форварда «Монреаль Канадиенс» Патрика Лайне, который рассказал о менталитете игроков «Блю Джекетс».

«Это прискорбно. Его слова про нас просто неприемлемы. Мы были хорошими товарищами по команде, когда он был здесь. То, что он наговорил, это чушь собачья. Никто из нас точно не рад этому. И вообще эти высказывания больше говорят о нём, а не о нас.

О чём он вообще думал? Знаете, я больше не хочу говорить о нём. Надеюсь, с ним всё в порядке. Это просто смешно», — приводит слова Веренски The Athletic.

Напомним, сегодня, 24 декабря, «Коламбус» обыграл «Монреаль» со счётом 5:4.