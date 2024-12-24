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Бывший главный тренер сборной России: по составу СКА — чемпионская команда

Бывший главный тренер сборной России: по составу СКА — чемпионская команда
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил перспективы санкт-петербургского СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«СКА точно выступает ниже своих возможностей. Команда идёт неровно, то побеждает, то уступает. Почему это происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть внутри коллектива. По составу СКА – чемпионская команда. К плей-офф все друг к другу притрутся, всё будет в порядке. Новым игрокам нужно время, чтобы наладить взаимодействия. А в СКА много новых игроков», – приводит слова Крикунова Metaratings.

Напомним, СКА располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 37 матчей имеет в активе 48 очков.

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