Молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025: даты проведения, когда начинается, где пройдёт

В столице Канады Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года пройдёт 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет стадион команды «Оттава 67». Он вмещает 9000 зрителей.

Группа А: США, Финляндия, Канада, Латвия, Германия.

Группа B: Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария, Казахстан.

Турнир откроется матчем сборных Швеции и Словакии 26 декабря 2024 года, начало в 20:00 мск.

Напомним, молодёжная сборная России пропустит мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.