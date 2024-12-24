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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2025: где смотреть трансляции матчей

Молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025: где смотреть трансляции матчей
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В столице Канады Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года пройдёт 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет стадион команды «Оттава 67». Он вмещает 9000 зрителей.

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланировано. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Турнир откроется матчем сборных Швеции и Словакии 26 декабря 2024 года, начало в 20:00 мск.

Напомним, молодёжная сборная России пропустит мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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