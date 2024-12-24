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Молодежный чемпионат мира 2025 снова пройдет без России

Молодёжный чемпионат мира — 2025 снова пройдёт без России
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В столице Канады Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года пройдёт 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет стадион команды «Оттава 67». Он вмещает 9000 зрителей.

Молодёжная сборная России пропустит мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Вопрос о допуске национальных команд России будет рассмотрен ИИХФ в феврале-марте 2025 года.

Напомним, турнир откроется матчем сборных Швеции и Словакии 26 декабря 2024 года, начало в 20:00 мск.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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