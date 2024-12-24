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Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Динамо» — «Ак Барс» с 11 заброшенными шайбами

Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Динамо» — «Ак Барс» с 11 заброшенными шайбами
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Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру московского «Динамо» с «Ак Барсом», в которой сильнее были казанские хоккеисты, одержавшие победу со счётом 6:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 02:18 (5x5)     1:1 Лямкин (Сафонов) – 08:50 (4x5)     2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев) – 18:11 (5x5)     3:1 Адамчук (Джиошвили) – 23:42 (5x5)     3:2 Евсеев (Яшкин, Петан) – 29:44 (5x5)     4:2 Пакетт (Гусев) – 34:45 (5x4)     4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин) – 38:05 (5x5)     4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов) – 40:56 (5x5)     5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев) – 43:19 (5x4)     5:5 Барабанов (Петан, Лямкин) – 51:26 (5x4)     5:6 Лямкин (Барабанов, Петан) – 53:56 (5x4)    

«Игра была самого высокого уровня, игра плей-офф. Почему такие результативные матчи у команд? Играют они здорово», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Напомним, «Ак Барс» располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 48 очков. Московское «Динамо» находится на четвёртом месте в таблице Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова набрали 49 баллов после 38 сыгранных встреч.

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