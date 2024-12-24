Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Динамо» — «Ак Барс» с 11 заброшенными шайбами

Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру московского «Динамо» с «Ак Барсом», в которой сильнее были казанские хоккеисты, одержавшие победу со счётом 6:5.

«Игра была самого высокого уровня, игра плей-офф. Почему такие результативные матчи у команд? Играют они здорово», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Напомним, «Ак Барс» располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 48 очков. Московское «Динамо» находится на четвёртом месте в таблице Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова набрали 49 баллов после 38 сыгранных встреч.