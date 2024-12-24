Состав сборной Канады на молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025

В столице Канады Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года пройдёт 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Состав молодёжной сборной Канады на мировое первенство:

Вратари: Карсон Бьярнасон, Картер Джордж, Джек Иванкович;

Защитники: Бо Эйки, Оливер Бонк, Сэм Дикинсон, Эндрю Гибсон, Тэннер Молендик, Сойер Минио, Кэйден Прайс, Мэттью Шефер;

Нападающие: Коул Бодуан, Матье Катафорд, Беркли Каттон, Истон Коуэн, Итан Готье, Таннер Хау, Джетт Лучанко, Портер Мартон, Гэвин Маккенна, Брэдли Надо, Лука Пинелли, Карсон Рекопф, Калум Ричи, Брэйден Ягер.

Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет стадион команды «Оттава 67». Он вмещает 9000 зрителей.