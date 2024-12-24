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Состав сборной США по хоккею на молодежный чемпионат мира по хоккею 2025

Состав сборной США на молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025
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В столице Канады Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года пройдёт 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Состав молодёжной сборной США на мировое первенство:

Вратари: Трей Августин, Сэм Хиллебрандт, Хэмптон Слукински;

Защитники: Зеев Байум, Пол Фишер, Дрю Фортескью, Логан Хенслер, Коул Хатсон, Адам Клебер, Арам Миннетян, Колин Ральф;

Нападающие: Остин Бурневик, Тревор Коннелли, Коул Эйзерман, Джеймс Хэгенс, Райан Леонард, Оливер Мур, Данни Нельсон, Гэйб Перро, Макс Плант, Тедди Стига, Брэндон Свобода, Кэри Тэрранс, Джоуи Уиллис, Броди Зимер.

Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет стадион команды «Оттава 67». Он вмещает 9000 зрителей.

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