Нападающий Станислав Галиев покинул «Авангард»

«Авангард» и нападающий Станислав Галиев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

32-летний Галиев в нынешнем сезоне записал на свой счёт 6 (2+4) результативных очков в 33 встречах. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 498 матчей, в которых забросил 134 шайбы и отдал 125 результативных передач с показателем полезности «+72».

Напомним, омский клуб после 37 встреч занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ястребы» имеют в активе 37 очков. В следующей игре «Авангард» встретится на своём льду с «Ладой» 28 декабря.