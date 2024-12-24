Легендарный Борис Михайлов оценил восьмиматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, почётный президент и член наблюдательного совета ХК ЦСКА Борис Михайлов оценил восьмиматчевую победную серию армейского клуба в КХЛ.

— Как вам восьмиматчевая победная серия ЦСКА?

— Победы есть победы, это хорошо, что команда побеждает. Все довольны, включая болельщиков.

— Тренерский штаб Ильи Воробьёва работает успешно?

— Конечно. Когда есть результат, то о чём тут можно говорить? Раз идут победы, значит, в коллективе всё хорошо: тренеры работают, команда играет. Да, периодически случаются ошибки, но они бывают у всех, это часть хоккея. Успех есть, надо этому радоваться.

— Впереди матч со СКА, серьёзная и принципиальная игра.

— Сейчас в КХЛ все игры серьёзные, вы видели несерьёзные матчи? — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.