А. Коваленко назвал конкурента Мичкова в борьбе за приз лучшему новичку сезона НХЛ

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко назвал форварда «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини главным конкурентом для российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в борьбе за «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.

«Мне очень нравится Селебрини. Играет быстро и умно, не жадный до шайбы, нацелен на пас. Думаю, не случайно Селебрини называют главным конкурентом Матвея Мичкова в борьбе за приз лучшего новичка. Понятно, что канадцу только 18 лет, два года разницы в возрасте — это существенный плюс для Мичкова. Но с каждым матчем Селебрини прибавляет — и гонка двух «М» становится всё более плотной», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

На данный момент в активе Матвея Мичкова 27 (11+16) очков в 33 матчах НХЛ.