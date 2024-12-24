Борис Михайлов высказался о возможном возвращении России на чемпионаты мира по хоккею и ОИ

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный форвард сборной СССР по хоккею Борис Михайлов высказался о возможном возвращении России на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

— Как считаете, чиновники в мировом спорте в ближайшее время наконец-то созреют и допустят сборную России по хоккею до международных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпиаду?

— Я давно говорю, что они без нас никуда не денутся, настанет время.

— Те же чемпионаты мира по хоккею без сборной России не того уровня, согласны?

— Вот те же наши пловцы появились на чемпионате мира, и сразу возрос интерес к плаванию. Россияне там побеждали, это здорово. Поэтому некоторые руководители и повели себя так, чтобы наши спортсмены нигде не участвовали. Всё сделали, чтобы нас укусить, ущипнуть, сделать плохо для России. Нет смысла повторять, кто это, как и обращать на них внимание. В том же плавании прозрели: спорт объединяет нации, а нас хотели со всеми разругать, — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.