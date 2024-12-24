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«Локомотив» заключил полноценный контракт с защитником Богданом Киселевичем

«Локомотив» заключил полноценный контракт с защитником Богданом Киселевичем
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«Локомотив» заключил полноценный контракт до конца сезона с защитником Богданом Киселевичем. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее ярославский клуб заключал пробное соглашение с игроком обороны.

В нынешнем сезоне 34-летний Киселевич за «Нефтехимик» провёл 25 матчей, в которых отдал три результативные передачи. За «Локомотив» Богдан сыграл одну встречу без набранных очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 789 матчей, в которых забросил 34 шайбы и отдал 167 результативных передач, набрав в общей сложности 201 очко. Показатель полезности за карьеру хоккеиста составляет «+100».

«Локомотив» с 62 очками после 39 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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