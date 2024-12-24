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Терещенко: Кузнецова можно внести в список лучших игроков КХЛ, он держит уровень

Терещенко: Кузнецова можно внести в список лучших игроков КХЛ, он держит уровень
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре нападающего СКА Евгения Кузнецова и оценил штрафные минуты форварда клуба с берегов Невы.

— Можно ли внести Евгения Кузнецова в список лучших игроков лиги?
– Конечно, можно. Почему нет? Женя держит уровень. Это мастер высокого класса. По нему видно, как он шайбу берёт, как он ей распоряжается, как он её контролирует.

– А тот факт, что Кузнецов по штрафным минутам один из лидеров всей лиги (36 минут), ничего не говорит?
– Мы смотрим на штрафные минуты или говорим, кто как играет? Ну, есть штрафы. Я думаю, что в последнее время их почти нет. Он сейчас дисциплинированно играет, — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

Напомним, Евгений Кузнецов в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 32 игры, в которых забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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