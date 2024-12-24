Обладатель Кубка Стэнли рассказал, в чём Шестёркин лучше канадского голкипера Прайса

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв рассказал, в чём российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин лучше канадского голкипера Кэри Прайса.

«Я рад за него. Шестёркин уехал из России в нужное время и хорошо зарекомендовал себя в НХЛ.

Шестёркин лучше Прайса. Он лучше читает игру. Прайс — хороший вратарь, но у них разные стили. Прайс добился успеха за счёт своих габаритов и правильного выбора позиции. Шестёркин борется за каждую шайбу, включая подборы. Он никогда не сдаётся. Он хорошо читает игру, например, когда идёт пас с одного фланга на другой. Прайсу этого не хватало. В таких случаях Прайс полагался на защитников, а Шестёркин всегда рассчитывает на себя», — приводит слова Ковалёва RG.

7 декабря стало известно, что россиянин подписал с клубом НХЛ новое восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта Шестёркина составляет $ 92 млн, что является рекордом для вратарей лиги. Ранее рекорд принадлежал Прайсу.