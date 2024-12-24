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Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил переход Рендулича из СКА в «Металлург»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил переход Рендулича из СКА в «Металлург»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов оценил переход форварда Борны Рендулича из СКА в «Металлург».

«Рендулич будет забивать, бросать. Если Пресс будет доставлять ему шайбу, Рендулич может забивать. В СКА он не получает заслуженного игрового времени. В «Металлурге» неудачно играет Уилсон, так что им нужен тот, кто будет забивать голы», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

Напомним, 23 декабря «Металлург» и хоккейный клуб СКА произвели обмен нападающими. В рамках сделки состав магнитогорской команды пополнил форвард Борна Рендулич. В обратном направлении проследовал Павел Акользин.

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