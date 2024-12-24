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The Athletic назвал главного претендента на победу в МЧМ-2025

The Athletic назвал главного претендента на победу в МЧМ-2025
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Журналисты североамериканского сайта The Athletic представили тройку главных претендентов на победу в молодёжном чемпионате мира — 2025, который стартует в Канаде 26 декабря.

Первое место по опросу журналистов досталось национальной команде Канады (56,5%), на второй строчке — сборная США (39,1%), на третьем — Швеция (4,3%).

Напомним, молодёжная сборная России пропустит мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея. Турнир откроется матчем сборных Швеции и Словакии 26 декабря 2024 года, начало в 20:00 мск.

49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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