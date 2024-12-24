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Олимпийский чемпион заявил, что Панарин — идеальный кандидат на роль лидера «Рейнджерс»

Олимпийский чемпион заявил, что Панарин — идеальный кандидат на роль лидера «Рейнджерс»
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв заявил, что российский нападающий Артемий Панарин — идеальный кандидат на роль лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» не только на льду, но и в раздевалке.

«У Панарина для этого есть все данные. Он лидер. Не знаю, как он ведёт себя в раздевалке, но на льду он абсолютный лидер. Это главное — нужно выходить на лёд и подавать пример своим товарищам по команде», — приводит слова Ковалёва RG.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Артемия Панарина 15 голов и 22 результативные передачи в 28 играх. «Рейнджерс» с 33 очками после 34 игр находится на 12-м месте Восточной конференции НХЛ.

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