Селебрини повторил результат Овечкина и Модано по очкам в первых 25 играх НХЛ

18-летний форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в игре с «Ванкувер Кэнакс» (3:4) отдал две результативные передачи.

Таким образом, в активе нападающего стало 25 (11+14) очков после 25 проведённых встреч. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Селебрини повторил результат российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (25 очков в сезоне-2005/2006) и Майка Модано (25 очков в сезоне-1989/1990) за первые 25 матчей в НХЛ.

Рекорд принадлежит Марио Лемье – 39 баллов в сезоне-1984/1985. Среди действующих хоккеистов лучший результат у капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида — по 28 баллов.