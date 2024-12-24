Селебрини повторил результат Овечкина и Модано по очкам в первых 25 играх НХЛ
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18-летний форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в игре с «Ванкувер Кэнакс» (3:4) отдал две результативные передачи.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Гранлунд, Селебрини) – 11:36 (pp) 1:1 Бёзер (Хьюз, Деарне) – 14:10 2:1 Шервуд (Блюгерс, Хёгландер) – 36:42 3:1 Петтерссон (Дебраск, Гарланд) – 37:08 4:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 37:52 (pp) 4:2 Сеси (Зеттерлунд) – 44:21 4:3 Канин (Селебрини, Тоффоли) – 59:54
Таким образом, в активе нападающего стало 25 (11+14) очков после 25 проведённых встреч. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Селебрини повторил результат российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (25 очков в сезоне-2005/2006) и Майка Модано (25 очков в сезоне-1989/1990) за первые 25 матчей в НХЛ.
Рекорд принадлежит Марио Лемье – 39 баллов в сезоне-1984/1985. Среди действующих хоккеистов лучший результат у капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида — по 28 баллов.
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