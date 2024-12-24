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«Жизнь заставит это сделать». Экс-игрок СКА — о том, что нужно улучшить Мичкову

«Жизнь заставит это сделать». Экс-игрок СКА — о том, что нужно улучшить Мичкову
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин оценил безрезультативную серию российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова и заявил, что форварду необходимо улучшить игру в обороне.

«Стараюсь Матвея поддерживать. Пишу ему. Это такой этап, который следует пережить. Ещё перед началом сезона говорил, что с Джоном Тортореллой будет испытывать колоссальное давление. Но это тот тренер, который научит Мичкова играть в обороне. Без этого ему придётся очень тяжело. С его характером, навыками – это игрок, оснащённый богатым арсеналом. Но защиту крайне важно подтянуть. Его заставит жизнь это сделать. Хочет тот или нет», – приводит слова Рыбина «Советский спорт».

На данный момент в активе Матвея Мичкова 27 (11+16) очков в 33 матчах НХЛ.

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