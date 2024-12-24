ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Станиславом Галиевым

ЦСКА подписал контракт до конца сезона-2024/2025 с нападающим Станиславом Галиевым. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Сегодня, 24 декабря, нападающий покинул омский «Авангард», где записал на свой счёт 6 (2+4) результативных очков в 33 встречах. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 498 матчей, в которых забросил 134 шайбы и отдал 125 результативных передач с показателем полезности «+72».

В 2018 году Галиев выиграл Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом», а в 2022 году завоевал серебряные медали Олимпийских игр в составе сборной России.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва набрала 51 очко за 36 матчей. В следующем матче армейцы сыграют со СКА завтра, 25 декабря.