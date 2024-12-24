Александр Барабанов назвал команду КХЛ, с которой ждёт встречи в текущем сезоне

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Барабанов отметил игру форварда «Трактора» Максима Шабанова и заявил, что хочет сыграть с челябинской командой. Первую личную встречу сезона форвард пропустил.

«В лиге из молодых ребят выделяется Шабанов из «Трактора». Я, кстати, против «Трактора» не играл, жду наш матч с ними, будет очень интересно против них сыграть. У челябинцев техничные нападающие, здорово видят площадку. В «Северстали» тоже много хорошей молодёжи. В КХЛ доверяют молодым ребятам, они развиваются и показывают результат», — цитирует Барабанова Legalbet.

16 октября «Трактор» встречался с «Ак Барсом» в Челябинске и одержал победу со счётом 3:1, Барабанов в том матче участия не принимал. Следующая очная встреча команд запланирована на 28 декабря в Казани.

Напомним, Барабанов перешёл в «Ак Барс» в межсезонье, ранее форвард несколько сезонов выступал в НХЛ. На счету форварда 35 (15+20) очков в 37 матчах сезона.