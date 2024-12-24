«Всё — в рамках регламента». Бывший спортдиректор «Сочи» высказался об обменах со СКА

Бывший спортивный директор ХК «Сочи» Ренат Мамашев высказался об обменах игроками между СКА и сочинским клубом и заявил, что все переходы были выполнены в рамках действующего регламента Континентальной хоккейной лиги.

— У «Сочи» было много сделок со СКА — как это технически происходит? Поступает звонок, что нужно отдать условного Стрёмвалля?

— Это всё на поверхности, но если отмотать чуть-чуть назад, то у «Сочи» только зарождается хоккейная школа. Соответственно, качественной подпитки пока нет. Плюс это российский клуб, много иностранцев там быть не может. А игроки нужны, надо результат показывать. Я так понимаю, что, исходя из этого, и были обмены. Опять же, у клубов есть договорённости, клубы действуют в пределах регламента.

Давайте посмотрим, какого уровня игроки попадали в «Сочи» из СКА. Мироманов и Хуснутдинов, которые сейчас в НХЛ, в аренде был Мичков, который сейчас основной претендент на приз лучшему новичку в НХЛ. Да, отдали Рендулича в прошлом году, но у команды была качественная российская молодёжь. Когда я работал, к нам в обмен пришёл Ярослав Дыбленко, заполучили Ваню Морозова. В «Сочи» играл Магнус Хелльберг — сильный вратарь.

Самое главное — всё это в рамках регламента. Многие сфокусированы на «Сочи» и СКА, хотя есть похожие примеры и с другими клубами. Раньше была «скрытая» аренда — игрок уходил в другой клуб, потом возвращался обратно, и часто по одному и тому же маршруту шли разные хоккеисты. Сейчас есть официальная аренда на приемлемых условиях, другие ограничения на переходы из одного клуба в другой, — цитирует Мамашева Sports.ru.