Российский тренер предложил провести следующий матч KHL World Games в Киеве

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов назвал три города, где можно провести следующий матч KHL World Games. 22 декабря в столице Узбекистана Ташкенте был состоялся вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:2 в овертайме.

«Ташкент был выбран не просто так. История хоккея в этом городе есть. Она ещё тянется с советских времён. Можно вспомнить ташкентский «Бинокор». Команда долго существовала. Там же и фигурное катание развивалось, в общем, дворец спорта был в этом тёплом городе.

В каком городе следующий матч KHL World Games можно провести? На мой взгляд, этим городом должен быть Киев. Сейчас такая ситуация, что мы должны там быть, и хоккей в том числе. На худой конец, в Харькове. Комфортнее, конечно, было бы в Вене. Особенно в предновогодней. Мне кажется, в туристическом плане лучше места нет», — цитирует Бахмутова Legalbet.

В 2018 году KHL World Games проходили в Вене и Цюрихе. В 2019 году матч прошёл в Давосе, в 2021-м вынесенная игра состоялась в Дубае.