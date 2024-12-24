Форвард «Ак Барса» Александр Барабанов: московское «Динамо» — наш клиент

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов рассказал о волевой победе в матче с московским «Динамо» (6:5). В текущем сезоне казанская команда выиграла оба матча у бело-голубых, отыграв несколько шайб по ходу встречи. Барабанов стал автором дубля в обоих матчах.

— Во втором матче против «Динамо» вы оформляете дубль и набираете три очка. Какие-то секреты знаете?

— Дело случая. Вот и сегодня стрельнул (смеётся). В каждом матче выкладываюсь, получается забивать.

— Как удаётся с бело-голубыми переламывать матчи в третьих периодах?

— На самом деле, мы уже во втором завелись. Накатом это перешло на третий период. Мы его здорово начали, правда, потом получили не совсем логичный гол. Здорово, что не опустили руки, продолжили играть и довели до победы. Классно и в большинстве отработали. Пока можно сказать, что «Динамо» — наш клиент, — цитирует Барабанова Legalbet.

Барабанов в обоих играх набрал по три очка (2+1). На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции, московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке Запада КХЛ.