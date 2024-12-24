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Агент Пилипенко и Аймурзина рассказал о вариантах продолжения карьеры форвардов

Агент Пилипенко и Аймурзина рассказал о вариантах продолжения карьеры форвардов
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающих «Северстали» Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина рассказал о вариантах продолжения карьеры форвардов и заявил, что игроки хотят выступать под руководством главного тренера Андрея Козырева.

— Мы ведём переговоры. Самое главное — ждём решения клуба по продлению контракта с главным тренером, всё от этого зависит. Потому что у ребят есть желание остаться работать с Андреем Леонидовичем Козыревым. Тренер — основополагающий вопрос.

— У этих игроков, наверняка, есть предложения от других клубов. Но они отказываются от них из-за желания работать с Козыревым?
— Есть готовые предложения, клубы готовы перебивать квалификации. Но мы всегда исходим из желания игрока. Никогда ничего не утаиваем, даже если это будет более экономически выгодно нам как агентам, и даём полную картину. Прежде всего, учитываем интересы игрока, поэтому так много хоккеистов работает с нашим агентством, — цитирует Черных «РБ Спорт».

В текущем сезоне КХЛ Пилипенко набрал 33 (18+15) очка в 37 играх. На счету Аймурзина 31 (18+13) очко в 36 играх чемпионата.

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