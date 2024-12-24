Легендарный игрок «Спартака» ответил на вопрос, являются ли москвичи фаворитом на кубок

Двукратный олимпийский чемпион и легендарный нападающий «Спартака» Александр Кожевников ответил на вопрос, являются ли красно-белые фаворитом на Кубок Гагарина. На данный момент московский клуб занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ после 37 матчей.

— «Спартак» сейчас — фаворит на Кубок Гагарина?

— Фаворитов-то много. Мы сейчас клубов шесть-семь назовём. Если б «Спартак» был явным фаворитом, это одно дело… Но у него есть желание и стремление повыше забраться в этом году. Это явно видно, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В прошлом плей-офф «Спартак» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» в шести матчах.