Легенда «Спартака» оценил выступление красно-белых в нынешнем сезоне КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и легендарный нападающий «Спартака» Александр Кожевников оценил выступление красно-белых в нынешнем сезоне КХЛ. На данный момент московский клуб занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ после 37 матчей.

— Как оцените выступление «Спартака» в первой половине сезона?

— Достаточно нормально. Чередуются победы и поражения, но игра-то у команды есть. Мне доставляет огромное удовольствие то, как они выступают. Рисунок игры виден, и, я думаю, многим болельщикам приятно, что комбинационная игра есть. Её у «Спартака» давненько не было, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.