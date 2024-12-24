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ЦСКА ведёт переговоры по обмену нападающего Константина Окулова

ЦСКА ведёт переговоры по обмену нападающего Константина Окулова
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ЦСКА ведёт переговоры по обмену нападающего Константина Окулова, сообщает агентство Winners. Как сообщает пресс-служба агентства переговоры находятся на стадии завершения.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл 36 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В армейском клубе Окулов стал трёхкратным облателем Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ Окулов провёл 610 матчей, в которых набрал 403 очка — забросил 154 шайбы и отдал 249 результативных передач. Нападающий является воспитанником новосибирского хоккея и начинал свою карьеру в Континентальной хоккейной лиги в составе «Сибири».

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